Турция готовится к новой структуре безопасности в Европе, - глава МИД

Турция считает, что в Европе из-за войны в Украине сформируется новая структура безопасности. Анкара уже начала готовиться к этому.

Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Глава МИД Турции считает, что война в Украине заставила Евросоюз задуматься. Анкара, по его мнению, является "сильным партнером" для ЕС, поэтому Брюссель нуждается в ее помощи.

Кроме того, Чавушоглу подчеркнул, что Турция уже готовится к новой системе безопасности в Европе.

"Эта война рано или поздно завершится. Главное для нас - защита общих интересов. В процессе формирования новой архитектуры безопасности в Европе, нужно действовать предельно продуманно. Турция уже сегодня готовится к этому", - отметил он.