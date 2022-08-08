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Туреччина готується до нової структури безпеки в Європі, - глава МЗС

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Анкара, Понеділок 08 серпня 2022 15:21
Туреччина готується до нової структури безпеки в Європі, - глава МЗС Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина вважає, що в Європі через війну в Україні сформується нова структура безпеки. Анкара вже почала готуватися до цього.

Про це заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Глава МЗС Туреччини вважає, що війна в Україні змусила Євросоюз задуматися. Анкара, на його думку, є "сильним партнером" для ЄС, тому Брюссель потребує її допомоги.

Крім того, Чавушоглу підкреслив, що Туреччина вже готується до нової системи безпеки в Європі.

"Ця війна рано чи пізно завершиться. Головне для нас - захист спільних інтересів. У процесі формування нової архітектури безпеки в Європі, потрібно діяти гранично продумано. Туреччина вже сьогодні готується до цього", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними видання Financial Times, на Заході занепокоєні співпрацею Туреччини та Росії. У Брюсселі замислюються про санкції проти Анкари, якщо вона стане платформою для торгівлі з РФ.

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Мевлют Чавушоглу МЗС Турция Європа
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