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Совбез ООН призвал не нарушать эмбарго на поставки оружия для Ливии

Новости » Общество     02.12.2019 - 23:13
Совбез ООН призвал не нарушать эмбарго на поставки оружия для Ливии
Иллюстративное фото (GettyImages)

О поставках оружия в Ливию из стран ООН говорится в закрытом отчете

Члены Совета безопасности ООН выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавней эскалацией насилия в Ливии и призвали все страны соблюдать эмбарго на поставки оружия. Как передает РБК-Украина, об этом говорится в заявлении на сайте ООН.

Таже в Совбезе требуют, чтобы все стороны вооруженного конфликта в Ливии в срочном порядке взяли на себя обязательство прекратить огонь.

Члены Совбеза выразили особую обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях эмбарго на поставки оружия, изложенного в отчете Специального представителя генсека ООН Гасана Саламе Саламе. Также известно, что в Ливии возросло число наемников.

"В Совбезе призвали к полному соблюдению эмбарго на поставки оружия всеми государствами-членами в соответствии с резолюцией 1970 (2011). Они призвали все государства-члены не вмешиваться в конфликт или принимать меры, которые усугубят конфликт", - говорится в заявлении пресс-лужбы.

Также утверждается, что в Совбезе подчеркнули важность суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливии.

По информации СМИ, освещающих конфликты, в докладе утверждается, что эмбарго нарушают Турция, ОАЭ и Иордания.

Напомним, в августе 2019 года в восточном ливийском городе Бенгаза из-за подрыва машины на бомбе погибли трое сотрудников ООН.

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