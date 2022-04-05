UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турция готова вывезти раненых и погибших в Мариуполе. Но только из Бердянска

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция готова на кораблях вывезти раненых и погибших в Мариуполе украинских военных. Но только из порта в Бердянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью украинским журналистам.

"Турция готова на сегодня вывезти на кораблях раненых и убитых, их перевезти из Бердянска. К Мариуполю подойти невозможно, мы не дадим эту возможность. То есть до Бердянска нужно, чтобы это все доехало. У нас инфраструктура готова, чтобы вывезти раненых и погибших. Мы ждем согласования от Путина", - отметил Зеленский.

По его словам, результат должен быть в ближайшие дни. Окончательное решение принимает российские президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что украинские власти публично не могут говорить о возможности военного деблокирования Мариуполя на сегодняшний день.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМариупольБердянскТурцияВойна России против Украины