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Турция готова вывезти раненых и погибших в Мариуполе. Но только из Бердянска

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Киев, Вторник 05 апреля 2022 11:39
Турция готова вывезти раненых и погибших в Мариуполе. Но только из Бердянска Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция готова на кораблях вывезти раненых и погибших в Мариуполе украинских военных. Но только из порта в Бердянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью украинским журналистам.

"Турция готова на сегодня вывезти на кораблях раненых и убитых, их перевезти из Бердянска. К Мариуполю подойти невозможно, мы не дадим эту возможность. То есть до Бердянска нужно, чтобы это все доехало. У нас инфраструктура готова, чтобы вывезти раненых и погибших. Мы ждем согласования от Путина", - отметил Зеленский.

По его словам, результат должен быть в ближайшие дни. Окончательное решение принимает российские президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что украинские власти публично не могут говорить о возможности военного деблокирования Мариуполя на сегодняшний день.

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