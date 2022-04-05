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Туреччина готова вивезти поранених і загиблих у Маріуполі. Але тільки з Бердянська

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 11:39
Туреччина готова вивезти поранених і загиблих у Маріуполі. Але тільки з Бердянська Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Туреччина готова на кораблях вивезти поранених і загиблих у Маріуполі українських військових. Але тільки з порту в Бердянську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю українським журналістам.

"Туреччина готова на сьогодні вивезти на кораблях поранених і вбитих, їх перевезти з Бердянська. До Маріуполя підійти неможливо, ми не дамо цю можливість. Тобто до Бердянська потрібно, щоб це все доїхало. У нас інфраструктура готова, щоб вивезти поранених і загиблих. Ми чекаємо узгодження від Путіна", - зазначив Зеленський.

За його словами, результат має бути найближчими днями. Остаточне рішення приймає російський президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що українська влада публічно не може говорити про можливість військового деблокування Маріуполя на сьогоднішній день.

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