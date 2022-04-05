Туреччина готова вивезти поранених і загиблих у Маріуполі. Але тільки з Бердянська

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Туреччина готова на кораблях вивезти поранених і загиблих у Маріуполі українських військових. Але тільки з порту в Бердянську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю українським журналістам.

"Туреччина готова на сьогодні вивезти на кораблях поранених і вбитих, їх перевезти з Бердянська. До Маріуполя підійти неможливо, ми не дамо цю можливість. Тобто до Бердянська потрібно, щоб це все доїхало. У нас інфраструктура готова, щоб вивезти поранених і загиблих. Ми чекаємо узгодження від Путіна", - зазначив Зеленський.

За його словами, результат має бути найближчими днями. Остаточне рішення приймає російський президент.