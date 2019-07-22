Турция готова к новой военной операции в Сирии

Фото: Мевлют Чавушоглу (Frank Altmann - Pool /Getty Images)

Операция может начаться в случае провала создания "зоны безопасности" в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может начать новую военную операцию в Сирии в случае провала создания "зоны безопасности" в регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

По словам Чавушоглу, в последнее время наблюдается замедление диалога с Соединенными Штатами Америки о ситуации в Сирии. Он добавил, что приостановка переговоров не принесет пользы.

"В последнее время мы наблюдаем некоторое замедление диалога с США по Сирии. Возможно определенные круги считают, что внимание Анкары переведено на ситуацию в Идлибе и тем самым можна затянуть переговоры по сирийскому вопросу. Однако подобная позиция пользы не принесет", - говорится в заявлении.

Кроме того, турецкий дипломат напомнил, что Вашингтон до сих пор не выполнил свои обязательства в рамках дорожной карты в отношении сирийского региона Мюнбич. Он подчеркнул, что в случае отсутствия результатов по созданию "зоны безопасности" в Сирии, Турция начнет новую антитеррористическую операцию в регионе.

"Договоренности планировалось выполнить за 90 дней, однако с момента утверждения дорожной карты прошло уже 14 месяцев. Результатов все еще нет. Если в Сирии не будет создана "зона безопасности" и эти районы не очистят от террористов, то есть угроза для нацбезопасности Турции сохранится, то мы начнем военную операцию в районах Сирии на восток от реки Евфрат", - предупредил Чавушоглу.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате воздушных ударов по сельскому рынку в северо-западной части Сирии погибли 12 человек. Контролируемые режимом Асада СМИ заявили, что сирийская авиация уничтожила базу боевиков "Аль-Каиды" в окрестностях Маар Шарин.