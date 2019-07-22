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Туреччина готова до нової військової операції в Сирії

Новини » Політика    22.07.2019 - 18:34
Туреччина готова до нової військової операції в Сирії
Фото: Мевлют Чавушоглу (Frank Altmann - Pool /Getty Images)

Операція може початися в разі провалу створення "зони безпеки" в Сирії

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара може почати нову військову операцію в Сирії в разі провалу створення "зони безпеки" в регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

За словами Чавушоглу, останнім часом спостерігається уповільнення діалогу зі Сполученими Штатами Америки щодо ситуації в Сирії. Він додав, що призупинення переговорів не принесе користі.

"Останнім часом ми спостерігаємо деяке уповільнення діалогу з США щодо Сирії. Можливо певні кола вважають, що увагу Анкари переведено на ситуацію в Ідлібі і тим самим можна затягнути переговори щодо сирійського питання. Однак подібна позиція користі не принесе", - йдеться в заяві.

Крім того, турецький дипломат нагадав, що Вашингтон досі не виконав свої зобов'язання в рамках дорожньої карти щодо сирійського регіону Мюнбіч. Він наголосив, що в разі відсутності результатів щодо створення "зони безпеки" в Сирії, Туреччина розпочне нову антитерористичну операцію в регіоні.

"Домовленості планувалося виконати за 90 днів, проте з моменту затвердження дорожньої карти пройшло вже 14 місяців. Результатів все ще немає. Якщо в Сирії не буде створена "зона безпеки" і ці райони не очистять від терористів, тобто загроза для нацбезпеки Туреччини збережеться, то ми почнемо військову операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат", - попередив Чавушоглу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті повітряних ударів по сільському ринку в північно-західній частині Сирії загинули 12 осіб. Контрольовані режимом Асада ЗМІ заявили, що сирійська авіація знищила базу бойовиків "Аль-Каїди" в околицях Маар Шарина.

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