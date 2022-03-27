Турция и другие страны должны поддерживать диалог с РФ, – представитель Эрдогана

Ибрагим Калин, исполняющий функции официального представителя турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, объяснил необходимость контактов с Россией после вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Турция и другие страны должны поддерживать диалог с Россией в интересах урегулирования ситуации в Украине", – заявил Калин.
Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу поддержал потенциальный переезд в страну российских олигархов. Для ведения бизнеса в Турции им достаточно "соблюдать международное право".
Турция осудила развязывание РФ войны против Украины. Однако Анкара отказалась вводить санкции против России из-за желания быть посредником в урегулировании конфликта.
К слову, украинская разведка допустила навязывание РФ Украине "корейского сценария".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.