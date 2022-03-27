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Турция и другие страны должны поддерживать диалог с РФ, – представитель Эрдогана

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорцив

Ибрагим Калин, исполняющий функции официального представителя турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, объяснил необходимость контактов с Россией после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Турция и другие страны должны поддерживать диалог с Россией в интересах урегулирования ситуации в Украине", – заявил Калин.

Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу поддержал потенциальный переезд в страну российских олигархов. Для ведения бизнеса в Турции им достаточно "соблюдать международное право".

Турция осудила развязывание РФ войны против Украины. Однако Анкара отказалась вводить санкции против России из-за желания быть посредником в урегулировании конфликта.

К слову, украинская разведка допустила навязывание РФ Украине "корейского сценария".

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