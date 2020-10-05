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Туреччина повинна бути присутня у врегулюванні карабахського конфлікту, - Алієв

Баку, Понеділок 05 жовтня 2020 15:54
Туреччина повинна бути присутня у врегулюванні карабахського конфлікту, - Алієв
Фото: Ільхам Алієв (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: РБК-Україна

Турецька Республіка повинна брати участь у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабасі. Туреччина є важливим гравцем у регіоні.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю телеканалу TRT Haber.

"Туреччина повинна обов'язково бути в подальшому процесі мирного врегулювання конфлікту. Туреччина - важливий гравець у регіоні, сусід Азербайджану, сусід Вірменії. Надалі у мирному процесі, а він настане, роль Туреччини, на мій погляд, буде дуже важливою", - заявив Алієв.

Нагадаємо, військові дії між Вірменією і Азербайджаном поновилися вранці 27 вересня. Конфлікт відбувається у зв'язку зі створенням у 1991 році Нагірно-Карабахської республіки. Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією. Світова спільнота також не визнає незалежність республіки.

Раніше повідомлялося, що турецька сторона може надати військову підтримку Азербайджану, якщо він направить відповідний запит.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сподівається, що Азербайджан продовжить наступ в Нагірному Карабасі.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що конфлікт в Нагірному Карабаху не можна врегулювати без Росії.

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