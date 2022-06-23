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Турция может договориться с Финляндией и Швецией до саммита НАТО в Мадриде, - Госдеп США

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Вашингтон, Четверг 23 июня 2022 03:12
Турция может договориться с Финляндией и Швецией до саммита НАТО в Мадриде, - Госдеп США Турция может договориться с Финляндией и Швецией до саммита НАТО (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты надеются, что в ближайшее время будет достигнуто положительное решение спорных вопросов между Турцией, Финляндией и Швецией, касающихся заявок двух скандинавских стран на вступление в НАТО.

Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы уверены, что этот вопрос будет решен положительным образом. Во всем альянсе НАТО существует широкая и глубокая поддержка вступлению Финляндии и Швеции", - сказала она.

По ее словам, в Вашингтоне понимают, что переговоры между сторонами в начале этой недели были конструктивными. Также Донфрид заявила, что в США верят, что к саммиту в Мадриде Турция и Швеция могут достигнуть долгожданной договоренности.

Как сообщалось, Финляндия отклонила одно из требований Турции по вступлению в НАТО, отказавшись экстрадировать сторонников "Рабочей партии Курдистана" и учений Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, обвиняя их в поддержке террористической организации.

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Соединенные Штаты Америки НАТО Финляндия Турция Швеция
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