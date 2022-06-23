Турция может договориться с Финляндией и Швецией до саммита НАТО в Мадриде, - Госдеп США

Соединенные Штаты надеются, что в ближайшее время будет достигнуто положительное решение спорных вопросов между Турцией, Финляндией и Швецией, касающихся заявок двух скандинавских стран на вступление в НАТО.

Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы уверены, что этот вопрос будет решен положительным образом. Во всем альянсе НАТО существует широкая и глубокая поддержка вступлению Финляндии и Швеции", - сказала она.

По ее словам, в Вашингтоне понимают, что переговоры между сторонами в начале этой недели были конструктивными. Также Донфрид заявила, что в США верят, что к саммиту в Мадриде Турция и Швеция могут достигнуть долгожданной договоренности.