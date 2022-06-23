ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Туреччина може домовитися з Фінляндією і Швецією до саміту НАТО в Мадриді, - Держдеп США

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 23 червня 2022 03:12
Туреччина може домовитися з Фінляндією і Швецією до саміту НАТО в Мадриді, - Держдеп США Туреччина може домовитися з Фінляндією і Швецією до саміту НАТО (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати сподіваються, що найближчим часом буде досягнуто позитивне розв'язання спірних питань між Туреччиною, Фінляндією і Швецією, що стосуються заявок двох скандинавських країн на вступ до НАТО.

Про це заявила помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Карен Донфрід, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми впевнені, що це питання буде вирішено позитивним чином. У всьому Альянсі НАТО існує широка і глибока підтримка вступу Фінляндії та Швеції", - сказала вона.

За її словами, у Вашингтоні розуміють, що переговори між сторонами на початку цього тижня були конструктивними. Також Донфрід заявила, що в США вірять, що до саміту в Мадриді Туреччина і Швеція можуть досягти довгоочікуваної домовленості.

Як повідомлялося, Фінляндія відхилила одну з вимог Туреччини щодо вступу в НАТО, відмовившись екстрадувати прихильників "Робітничої партії Курдистану" і навчань Фетхуллаха Ґюлена.

Нагадаємо, Туреччина блокує вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу, звинувачуючи їх у підтримці терористичної організації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки НАТО Финляндия Турция Швеція
NEWS
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі