Туреччина може домовитися з Фінляндією і Швецією до саміту НАТО в Мадриді, - Держдеп США

Сполучені Штати сподіваються, що найближчим часом буде досягнуто позитивне розв'язання спірних питань між Туреччиною, Фінляндією і Швецією, що стосуються заявок двох скандинавських країн на вступ до НАТО.

Про це заявила помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Карен Донфрід, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми впевнені, що це питання буде вирішено позитивним чином. У всьому Альянсі НАТО існує широка і глибока підтримка вступу Фінляндії та Швеції", - сказала вона.

За її словами, у Вашингтоні розуміють, що переговори між сторонами на початку цього тижня були конструктивними. Також Донфрід заявила, що в США вірять, що до саміту в Мадриді Туреччина і Швеція можуть досягти довгоочікуваної домовленості.