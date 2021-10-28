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Турция будет поставлять ударные беспилотники Bayraktar еще в одну страну

Автор: Мария Кучерявец

Количество стран, в которые экспортируются турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2, увеличилось до 13. Однако компания планирует в дальнейшем расширить экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Так, по информации турецкой компании Baykar, уже заключен контракт на поставку беспилотников с еще одной страной, название которой в публикации не приводится.

"Мы заключили экспортный контракт на поставку BayraktarTB2 SIHA с еще одной страной. Количество стран, в которые будет экспортироваться BayraktarTB2 SIHA, достигло 13", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно украинская армия впервые применила беспилотник Bayraktar для уничтожения артиллерийского орудия боевиков на Донбассе.

На что в России применение Bayraktar на Донбассе посчитали не способствующим урегулированию конфликта.

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Турция