Турция будет поставлять ударные беспилотники Bayraktar еще в одну страну

Так, по информации турецкой компании Baykar, уже заключен контракт на поставку беспилотников с еще одной страной, название которой в публикации не приводится.

"Мы заключили экспортный контракт на поставку BayraktarTB2 SIHA с еще одной страной. Количество стран, в которые будет экспортироваться BayraktarTB2 SIHA, достигло 13", - говорится в сообщении.