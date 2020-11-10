ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Туреччина буде спостерігати за дотриманням перемир'я в Карабасі, - Ердоган

Анкара, Вівторок 10 листопада 2020 20:02
Туреччина буде спостерігати за дотриманням перемир'я в Карабасі, - Ердоган
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина братиме участь у спостереженні за дотриманням перемир'я між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Це питання обговорювалося під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости" з посиланням на поширену для ЗМІ заяву адміністрації Ердогана.

Під час розмови з російським президентом Ердоган назвав вчорашню тристоронню угоду "правильним кроком" на шляху до стабільного врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

"Ердоган заявив, що Туреччина буде здійснювати разом з Росією наглядову і спостережну діяльність щодо припинення вогню на базі спільного центру, який буде створено на території, звільненій від окупації Вірменії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, вчора Росія, Вірменія та Азербайджан домовилися про завершення війни в Нагірному Карабасі. Угода передбачає введення миротворчого контингенту в зону конфлікту.

Сьогодні турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина візьме участь у контролі за дотриманням перемир'я в Нагірному Карабасі.

Детальніше про конфлікт в Нагірному Карабасі та його завершення ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ТурцияНагорный Карабах

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся