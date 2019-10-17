Турция будет контролировать "безопасную зону" на севере Сирии

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)

Об этом Турция и США договорились по итогам переговоров

В четверг, 17 октября, по итогам американско-турецких переговоров в Анкаре стороны договорились, что военные Турции будут в первую очередь контролировать "безопасную зону" на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что курдские формирования смогут покинуть эту зону без выстрелов.

"Безопасная зона будет в первую очередь обеспечиваться турецкими вооруженными силами", - говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие военные лишь "приостановили" операцию, чтобы курдские силы могли покинуть зону, но "никаких гарантий" на переговорах не было предоставлено.

Ранее сообщалось, что Турция прекратит огонь на 120 часов, а США не будут вводить новые санкции в отношении страны в случае долговременного прекращения огня.

Отметим, президент США Дональд Трамп ввел санкции против Турции из-за ее военной операции в Сирии - под ограничения попали Минэнерго и Минобороны страны и несколько чиновников. 16 октября Трамп пригрозил дополнительными, "опустошительными для экономики" Турции санкциями, если переговоры между странами не пройдут успешно.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за военной операции Турции в северо-восточной части Сирии более 130 тыс. человек покинули приграничный регион. Всего в результате военного конфликта в Сирии гуманитарной помощи будут нуждаться около 400 тыс. человек, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.