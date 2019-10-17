Туреччина контролюватиме "безпечну зону" на півночі Сирії

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)

Про це Туреччина і США домовилися за підсумками переговорів

У четвер, 17 жовтня, за підсумками американско-турецьких переговорів в Анкарі сторони домовилися, що військові Туреччини будуть в першу чергу контролювати "безпечну зону" на півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Зазначається, що курдські формування зможуть покинути цю зону без пострілів.

"Безпечна зона буде в першу чергу забезпечуватися турецькими збройними силами", - йдеться в заяві.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецькі військові лише "призупинили" операцію, щоб курдські сили могли залишити зону, але "ніяких гарантій" на переговорах не було надано.

Раніше повідомлялося, що Туреччина припинить вогонь на 120 годин, а США не будуть вводити нові санкції щодо країни в разі довготривалого припинення вогню.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп ввів санкції проти Туреччини через її військову операцію в Сирії - під обмеження потрапили Міненерго і Міноборони країни і кілька чиновників. 16 жовтня Трамп пригрозив додатковими, "спустошливими для економіки" Туреччини санкціями, якщо переговори між країнами не пройдуть успішно.

Раніше РБК-Україна писало, що через військової операції Туреччині у північно-східній частині Сирії понад 130 тис. осіб залишили прикордонний регіон. Всього в результаті військового конфлікту в Сирії гуманітарної допомоги потребуватимуть близько 400 тис. осіб, повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.