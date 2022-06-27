В Турции заявили о создании оперативного центра для вывоза зерна из Украины

Турция продолжает говорить об успехах в переговорах для вывоза украинского зерна, в ходе которых был достигнут консенсус по созданию операционного центра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна итальянскому изданию Il Messaggero.
Он заявил, что Турция пытается наладить контакты между сторонами, чем исполняет роль посредника.
"Мы взяли на себя роль посредника, и в результате контактов был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что корабли, груженные зерном, будут выведены как можно скорее. Мы придаем большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых несчастных случаев", - сказав Алтун.
При этом он отметил, что руководство Турции "с осторожным оптимизмом" смотрит на перспективы вывоза зерна из Украины.
Напомним, что ранее в Турции уже заявляли об успешных переговорах с Россией по разблокировке украинских морских портов.
Однако в МИД Украины ответили, что договоренности для проведения четырехсторонних переговоров еще не достигнуты.
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