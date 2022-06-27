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У Туреччині заявили про створення оперативного центру для вивезення зерна з України

Фото: у Стамбулі хочуть створити оперцентр для вивезення зерна з України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина продовжує говорити про успіхи в переговорах для вивезення українського зерна, в ході яких був досягнутий консенсус щодо створення операційного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави управління зі зв'язків адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна італійському виданню Il Messaggero.

Він заявив, що Туреччина намагається налагодити контакти між сторонами, чим виконує роль посередника.

"Ми взяли на себе роль посередника, і в результаті контактів був досягнутий консенсус щодо створення операційного центру в Стамбулі. Ми сподіваємося, що кораблі, завантажені зерном, будуть виведені якомога швидше. Ми надаємо великого значення безпечному виконанню цього процесу та запобіганню будь-яким нещасним випадкам", - сказав Алтун.

При цьому він зазначив, що керівництво Туреччини "з обережним оптимізмом" дивиться на перспективи вивезення зерна з України.

Нагадаємо, що раніше у Туреччині вже заявляли про успішні переговори з Росією щодо розблокування українських морських портів.

Однак у МЗС України відповіли, що домовленості для проведення чотиристоронніх переговорів ще не досягнуті.

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