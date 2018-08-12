У Туреччині заявили про "останню стадію" підготовки військової операції в Сирії

Ердоган заявив, що Туреччина продовжить боротися з тероризмом

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна перебуває на "останній стадії" підготовки військової операції в Сирії. Про це повідомляє агентство Anadolu.

"У найближчому майбутньому ми звільнимо і нові території, забезпечивши на них безпеку", - сказав турецький лідер.

За його словами, Анкара "перебуває на останній стадії підготовки" операції в нових сирійських регіонах, щоб, як і під час військових операції "Щит Євфрату" і "Оливкова гілка", забезпечити там стабільність.

Ердоган також заявив, що з Туреччини в регіони, де проходили ці військові операції, повернулися "чверть мільйона осіб".

Нагадаємо, міжнародна організація Amnesty International після проведення дослідження, результати якого були оприлюднені 2 серпня, повідомила, що турецька армія і загони сирійської опозиції, підтримувані Туреччиною, відповідальні за тяжкі порушення прав людини в сирійському місті Афрін.