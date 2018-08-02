Amnesty International обвинила Турцию в нарушении прав человека в Сирии

Вооруженные силы Турции и их сторонники обвиняются в мародерстве, произвольных арестах и пытках в Африне

Турецкая армия и отряды сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, ответственны за тяжелые нарушения прав человека в сирийском городе Африн. Об этом заявила международная организация Amnesty International после проведения исследования, результаты которого были обнародованы 2 августа.

Вооруженные силы Турции и их сторонники обвиняются в мародерстве, произвольных арестах, пытках и так называемом насильственном исчезновении мирных жителей в регионе, где некогда преобладало курдское население.

Согласно докладу, в основном ответственность за преступления несут непосредственно сирийские группировки, которые в то же время получали вооружение и экипировку от Турции.

Отмечается, что некоторые отряды боевиков располагались в школах и таким образом мешали обучению тысяч детей.

Отметим, в январе 2018 года Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" в Сирии, которых она считает сирийским ответвлением "Рабочей партии Курдистана", признанной в Турции террористической.

В марте Турция установила контроль над Африном.

Напомним, в апреле президент Турции Реджей Тайип Эрдоган заявил, что Турция ликвидировала в сирийском Африне более 4 тыс. боевиков и намерена продолжить борьбу с терроризмом.