У Туреччині заявили про відсутність планів воювати з Грецією

Лідер Туреччини зазначив, що Афіни ігнорують міжнародне право і за останні час 147 разів порушили водний простір. Але Ердоган запевнив, що Туреччина не відповідатиме військовим шляхом Греції.

"У нас немає такої проблеми, щоб почати війну з Грецією. Але Греція не стоїть за своїми словами. Як ми будемо жити в сусідстві? Що ми повинні робити? Відповідають мої ВВС. Що скажуть мої громадяни, якщо не дадуть відповідь ВВС? Чи не запитають про те, де наші ВПС?" - сказав Ердоган.

Чому Туреччина і Греція ворогують?

Анкара та Афіни ніколи не перебували в дружніх відносинах. Причиною цьому стала конкуренція в Егейському морі, а саме розмір акваторій і запаси природного газу. Туреччина вже кілька років ставить під сумнів правильність розподілу водного кордону між державами.

Також Ердоган сумнівається в Лозаннському договорі від 1923 року, згідно з яким більша частина островів східної частини Егейського моря належить Греції (навіть ті, які знаходяться недалеко від Туреччини).