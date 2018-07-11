В аеропорту Туреччини затримали чотири рейси

У Туреччині застрягли понад 500 українських туристів. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, передає "Українська правда".

"Станом на 16:00 11.07.2018 р. у Туреччині затримано 4 рейси, якими мали б повернутися 543 громадяни України на батьківщину. Знову авіаперевізник (не "Браво") і туроператор з’ясовують, хто перед ким зобов’язаний, а тягар цих непорозумінь лягає на плечі українців", - розповів він.

Зазначається, що консул України виїхав на місце до Анталії, щоб поспілкуватися з пасажирами та відповідальними сторонами для швидкого повернення українців додому.

"Але консул не має повноважень зобов’язати сторони конфлікту врегулювати ситуацію. Вирішити це питання можуть і повинні сторони, що брали на себе зобов’язання надати пакет достойних туристичних послуг громадянам України", - зазначив Кирилич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські туристи не можуть вилетіти з аеропорту Анталії. За словами очільника Мінінфраструктури, туристи повернуться до України сьогодні.