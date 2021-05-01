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В Турции зафиксировали рекорд смертности от коронавируса

Новина українською → Турция, Суббота 01 мая 2021 02:37
В Турции зафиксировали рекорд смертности от коронавируса Фото асего от последствий болезни в Турции умерли 40 131 человек.(УНИАН)
Автор: Даша Харченко

За последние сутки в Турции зафиксировали рекорд смертности от последствий коронавируса. 29 апреля в стране начался жесткий локдаун.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Так, за последние сутки в Турции зафиксировали 394 смерти от коронавируса. Это самый высокий показатель за все время пандемии в стране.

Всего от последствий болезни в Турции умерли 40 131 человек.

Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая действует жесткий локдаун с круглосуточным комендантским часом. Ограничения не будут касаться иностранцев, которые пребывают в стране временно.

РБК-Украина писало, что будет с путевками и стоит ли планировать отдых из-за локдауна в Турции.

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