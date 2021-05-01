У Туреччині зафіксували рекорд смертності від коронавірусу

За останню добу в Туреччині зафіксували рекорд смертності від наслідків коронавірусу. 29 квітня в країні почався жорсткий локдаун.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ країни.

Так, за останню добу в Туреччині зафіксували 394 смерті від коронавірусу. Це найвищий показник за весь час пандемії в країні.

Всього від наслідків хвороби в Туреччині померли 40 131 людина.