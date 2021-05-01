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У Туреччині зафіксували рекорд смертності від коронавірусу

Новость на русском → Туреччина, Субота 01 травня 2021 02:37
У Туреччині зафіксували рекорд смертності від коронавірусу Фото асего від наслідків хвороби в Туреччині померли 40 131 людина.(УНІАН)
Автор: Даша Харченко

За останню добу в Туреччині зафіксували рекорд смертності від наслідків коронавірусу. 29 квітня в країні почався жорсткий локдаун.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ країни.

Так, за останню добу в Туреччині зафіксували 394 смерті від коронавірусу. Це найвищий показник за весь час пандемії в країні.

Всього від наслідків хвороби в Туреччині померли 40 131 людина.

Нагадавши, в Туреччині з 29 квітня по 17 травня діє жорсткий локдаун з цілодобовою комендантською годиною. Обмеження не стосуватимуться іноземців, які перебувають в країні тимчасово.

РБК-Україна писало, що буде з путівками і чи варто планувати відпочинок через локдаун в Туреччині.

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