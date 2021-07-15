UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Турции задержали судно с украинскими моряками, их обвинили в контрабанде наркотиков

Автор: РБК-Украина

Турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его данным, на следующий день прокуратура г. Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников.

"Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков", - отметили в МИД.

Посольство Украины в Турции оказывает задержанным консульскую помощь.

"Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещения украинских моряков. Остальные члены экипажа в настоящее время находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели", - сообщил Николенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
моряки