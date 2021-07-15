В Турции задержали судно с украинскими моряками, их обвинили в контрабанде наркотиков

По его данным, на следующий день прокуратура г. Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников.

"Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков", - отметили в МИД.

Посольство Украины в Турции оказывает задержанным консульскую помощь.

"Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещения украинских моряков. Остальные члены экипажа в настоящее время находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели", - сообщил Николенко.