RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Туреччині затримали судно із українськими моряками, їх звинуватили в контрабанді наркотиків

Автор: РБК-Україна

Турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії. Екіпаж складається із 24 українців та одного іноземця.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його даними, наступного дня прокуратура м. Іскендерун заарештувала капітана судна та трьох його помічників.

"Усі громадяни України. Їм висунуто обвинувачення в контрабанді наркотиків", - зазначили в МЗС.

Посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу.

"Наші громадяни забезпечені адвокатом та перекладачем, консули підтримують зв'язок із їхніми рідними. Українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства та відвідання українських моряків. Решта членів екіпажу нині знаходиться на борту судна. Вони беруть участь в розслідуванні як свідки", - повідомив Ніколенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
моряки