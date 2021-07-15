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В Турции задержали судно с украинскими моряками, их обвинили в контрабанде наркотиков

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Четверг 15 июля 2021 11:19
В Турции задержали судно с украинскими моряками, их обвинили в контрабанде наркотиков Фото: спикер МИД Олег Николенко (facebook.com/oleg nikolenko)
Автор: РБК-Украина

Турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его данным, на следующий день прокуратура г. Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников.

"Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков", - отметили в МИД.

Посольство Украины в Турции оказывает задержанным консульскую помощь.

"Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещения украинских моряков. Остальные члены экипажа в настоящее время находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели", - сообщил Николенко.

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