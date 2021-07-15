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В Туреччині затримали судно із українськими моряками, їх звинуватили в контрабанді наркотиків

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Четвер 15 липня 2021 11:19
В Туреччині затримали судно із українськими моряками, їх звинуватили в контрабанді наркотиків Фото: спікер МЗС України Олег Ніколенко (facebook.com/oleg nikolenko)
Автор: РБК-Україна

Турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії. Екіпаж складається із 24 українців та одного іноземця.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його даними, наступного дня прокуратура м. Іскендерун заарештувала капітана судна та трьох його помічників.

"Усі громадяни України. Їм висунуто обвинувачення в контрабанді наркотиків", - зазначили в МЗС.

Посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу.

"Наші громадяни забезпечені адвокатом та перекладачем, консули підтримують зв'язок із їхніми рідними. Українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства та відвідання українських моряків. Решта членів екіпажу нині знаходиться на борту судна. Вони беруть участь в розслідуванні як свідки", - повідомив Ніколенко.

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