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В Турции задержали руководителя тренировочного лагеря боевиков ИГИЛ

Новости » В мире     03.11.2019 - 23:43
В Турции задержали руководителя тренировочного лагеря боевиков ИГИЛ
Фото: боевики ИГИЛ (YouTube screenshot)

Помимо руководителя тренировочного лагеря правоохранители задержали еще шесть человек, подозреваемых в участии в ИГ

В Турции сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя тренировочного лагеря "Исламского государства" (ИГИЛ), где проходили подготовку от 1,5 тыс. до 2 тыс. иностранных боевиков в год. Об этом сообщили в турецком МВД, передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Задержанный мужчина также собирал деньги для группировки под видом "закята" (обязательный ежегодный налог для мусульман). Помимо него сотрудники МВД задержали еще шесть человек, подозреваемых в участии в ИГ. Так, двое из них отвечали за поставку оружия и материально-техническое обеспечение тренировочных лагерей группировки. Операцию провели одновременно в провинциях Османие, Стамбул, Газиантеп, Килис и Бурса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции задержали более 40 человек, которых подозревают в причастности к террористической организации "Исламское государство". Подозреваемые были задержаны в Стамбуле и северо-западной провинции Бурса в ходе трех отдельных операций.

Как известно, США в субботу, 26 октября, провели спецоперацию по ликвидации лидера ИГ аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе операции были ликвидированы многие сообщники аль-Багдади, а американские военные не пострадали.

Также РБК-Украина писало, что ИГИЛ подтвердила смерть своего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала его преемника. Новым лидером боевиков ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

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