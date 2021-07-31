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В Турции задержали подозреваемого в поджогах лесов на юге страны

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Анкара, Суббота 31 июля 2021 21:21
В Турции задержали подозреваемого в поджогах лесов на юге страны Фото: в Турции задержали подозреваемого в поджогах лесов (twitter.com/yunuspaksoy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Реджеп Турции Тайип Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого, который может быть причастен к поджогам лесов на юге стране. Он добавил, что будут найдены все, кто "сжигал леса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство Sabah.

"Один человек задержан в связи с пожаром в Миласе. Наш долг - найти тех, кто сжигает наши леса и сжигал свои легкие", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в городе Мармарис.

Турецкий лидер пообещал, что власти в кратчайшие сроки ликвидируют последствия лесных пожаров и компенсируют пострадавшим убытки. "Мы не можем допустить, чтобы ни один из наших граждан пострадал. Высаживать саженцы на выжженных участках начнем с первым дождем", - добавил он.

Напомним, ранее Эрдоган допустил, что лесные пожары на юге страны могли возникнуть в результате поджогов.

Отметим, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек. Турецкие власти назвала эти пожары национальным бедствием.

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