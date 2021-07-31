У Туреччині затримали підозрюваного в підпалах лісів на півдні країни

Президент Реджеп Туреччини Таїп Ердоган повідомив про затримання підозрюваного, який може бути причетний до підпалів лісів на півдні країни. Він додав, що будуть знайдені всі, хто "спалював ліси".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство Sabah .

"Одна людина затримана у зв'язку з пожежею в Міласі. Наш обов'язок - знайти тих, хто спалює наші ліси і спалював свої легені", - сказав Ердоган на пресконференції в місті Мармаріс.

Турецький лідер пообіцяв, що влада в найкоротші терміни ліквідує наслідки лісових пожеж і компенсує постраждалим збитки. "Ми не можемо допустити, щоб жоден з наших громадян постраждав. Висаджувати саджанці на випалених ділянках почнемо з першим дощем", - додав він.