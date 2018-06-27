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В Турции задержали почти 200 военных, подозреваемых в военном перевороте в 2016

НовостиОбщество    27.06.2018 - 18:32
Фото: путч в Турции (facebook.comvestiturkey)
Фото: путч в Турции (facebook.comvestiturkey)

Арестовали также немецкую певицу из Кельна Саиду Инак

Власти Турции задержали почти 200 военных, которых подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации путча два года назад. Об этом пишет агентство Reuters, передает DW.

Так, в Анкаре и еще 20 провинциях были задержаны 99 военных военно-воздушных сил страны, среди которых один бывший бригадный генерал и 30 летчиков. В отдельной серии операций также было задержано еще 93 военных пехоты, флота и береговой охраны, сообщает государственное агентство Anadolu.

Тем временем суд города Эдирне постановил арестовать немецкую певицу из Кельна Саиду Инак, которая выступала под сценическим именем Хозан Кане и имеет курдское происхождение.

Отмечается, что ей было предъявлено обвинение в пропаганде терроризма. Ее задержали в Эдирне после предвыборного мероприятия прокурдской оппозиционной Демократической партии народов (ДПН). Она пела на партийном митинге и поддерживала предвыборную борьбу политсилы.

Как сообщается, из-за попытки государственного переворота два года назад турецкие власти ужесточили преследования возможных последователей Гюлена. По данным ООН, всего было задержано 160 тыс. людей и почти столько же уволено. Официальные обвинения были выдвинуты по 50 тыс. людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции арестовали 86 человек, подозреваемых в военном перевороте в 2016.

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Теги публикации: Турция, военные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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