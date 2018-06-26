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У Туреччині заарештували 86 осіб, підозрюваних у військовому перевороті в 2016

НовиниПолітика    26.06.2018 - 18:51
Фото: путч в Туреччині (twitter.com/anadoluagency)
Фото: путч в Туреччині (twitter.com/anadoluagency)

Прокурори Анкари також видали ордери на арешт шести солдатів в жандармерії

У Туреччині заарештували в цілому 86 чоловік з 151 підозрюваного у військовому перевороті, що стався в 2016 році. Передбачається, що вони є членами організації опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена (FETO), якого Анкара вважає винним у спробі держперевороту, передає "Анадолу".

За словами судового джерела, прокурор столиці Анкара розпорядився щодо ордерів на 43 підозрюваних, у тому числі 30 звільнених і працючих солдатів і 13 можливих "таємних імамів" терористичного угруповання у командуванні ВМС Туреччини.

Окремо прокурори Анкари також видали ордери на арешт шести діючих солдатів в генерал-командуванні жандармерії.

Ще більше ордерів на арешт було видано в північно-західній частині Бурси для 102 підозрюваних, у тому числі військовослужбовців, які працюють на військовій службі, звільнених студентів військових училищ і колишніх поліцейських.

Тривають операції по затриманню решти підозрюваних.

Зазначимо, організація FETO і її лідер Фетуллах Гюлен, що знаходиться в добровільному вигнанні в США, звинувачуються Анкарою в організації путчу в 15 липня 2016, в результаті якого 251 людина загинула і близько 2200 отримали поранення.

Нагадаємо, турецькі власті видали ордер на арешт опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена і ще семи осіб. Всіх їх запідозрили у причетності до вбивства в Анкарі російського посла Андрія Карлова.

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Теги публікації: Турция, Гюлен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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