У Турції затримали майже 200 військових, підозрюваних у військовому перевороті в 2016

Арештували також німецьку співачку з Кельна Саіду Інак

Влада Туреччини затримали майже 200 військових, яких підозрюють у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара звинувачує в організації путчу два роки тому. Про це пише агенція Reuters, передає DW.

Так, в Анкарі та ще 20 провінціях було затримано 99 військових військово-повітряних сил країни, серед яких один колишній бригадний генерал і 30 льотчиків. У окремій серії операцій також було затримано ще 93 військових піхоти, флоту та берегової охорони, повідомляє державна агенція Anadolu.

Тим часом суд міста Едірне постановив арештувати німецьку співачку з Кельна Саіду Інак, що виступає під сценічним іменем Хозан Кане та має курдське коріння.

Зазначається, що їй висунуто звинувачення у пропаганді тероризму. Її затримали у Едірне після передвиборчого заходу прокурдської опозиційної Демократична партія народів (ДПН). Вона співала на партійному мітингу і підтримувала передвиборчу боротьбу політсили.

Як повідомляється, через спроби державного перевороту два роки тому турецька влада посилила переслідування можливих послідовників Гюлена. За даними ООН, загалом було затримано 160 тис. людей та майже стільки ж звільнено. Офіційні звинувачення були висунуті щодо 50 тис. людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Туреччині заарештували 86 осіб, підозрюваних у військовому перевороті в 2016.