США разместят наблюдательные посты на границе Сирии и Турции

Фото: Сирия (flickr.com/Sulafa Khalil)

Соединенные Штаты рассчитывают снизить напряжение между Турцией и курдскими формированиями

Пентагон (США) намерен разместить наблюдательные посты на границе Сирии и Турции, чтобы избежать усиления напряжения между Турцией и курдскими военизированными формированиями. Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он подчеркнул, что наблюдательные посты будут отчетливо обозначены, "чтобы Турция знала, где они находятся", и что их установка обсуждалась с Анкарой.

Отметим, ранее курды были вынуждены приостановить участие в проводимой с сентября антитеррористической операции из-за обстрелов турецкой армии.

В ноябре представители "Демократических сил Сирии" (альянс сирийской оппозиции и курдских формирований) заявили о продолжении операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Турция считает военизированные формирования курдов сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, которую в стране признали террористической.

Напомним, в начале ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что совместное патрулирование сил США с представителями Рабочей партии Курдистана в Сирии - неприемлемо.