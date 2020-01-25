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В Турции возросло число погибших в землетрясении

Новости » Происшествия     25.01.2020 - 19:37
В Турции возросло число погибших в землетрясении
Фото: последствия землетрясения (twitter.com/RaheelNama)

Число погибших возросло до 29 человек

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 29 человек. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Число пострадавших при землетрясении превысило 1,1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что больше всего погибших оказалось в провинции Элязыг. В провинции жертвами стали 18 человек. При этом в Малатье число жертв не возросло. Отмечалось, что в регионе погибли четыре человека.

Как писало РБК-Украина, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Так, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров над землей. Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

Изначально сообщалось о четырех жертвах. В управлении также проинформировали, что спасатели вытащили из-под завалов 40 человек. Спасательные работы продолжались всю ночь.

Также сообщалось, что министр окружающей среды и градостроительства Турции заявлял, что в результате землетрясения разрушены пять зданий в уезде Сивридже провинции Элязыг и 25 зданий в районе Доганйол провинции Малатья.

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