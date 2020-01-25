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У Туреччині зросло число загиблих в землетрусі

Новини » Надзвичайні події     25.01.2020 - 19:37
У Туреччині зросло число загиблих в землетрусі
Фото: наслідки землетрусу (twitter.com/RaheelNama)

Число загиблих зросло до 29 людей

Число загиблих при землетрус у Туреччині зросло до 29 осіб. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Кількість постраждалих під час землетрусу перевищила 1,1 тис. чоловік.

Раніше повідомлялося, що найбільше загиблих виявилося в провінції Элязыг. У провінції жертвами стали 18 людей. При цьому в Малатьї кількість жертв зросла. Зазначалося, що в регіоні загинули чотири людини.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Так, землетрус магнітудою 6,8 стався в місті Сивридж. Землетрус було зафіксовано на глибині 10 кілометрів над землею. Землетрус відчувався в сусідніх провінціях, Діярбакирі, Адыямане і Самсун. Підземні поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.

Спочатку повідомлялося про чотири жертви. В управлінні також повідомили, що рятувальники витягли з-під завалів 40 осіб. Рятувальні роботи тривали всю ніч.

Також повідомлялося, що міністр навколишнього середовища і містобудування Туреччини заявляв, що в результаті землетрусу зруйновано п'ять будівель в повіті Сивридже провінції Элязыг і 25 будівель в районі Доганйол провінції Малатья.

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