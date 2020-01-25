В Турции снова возросло число погибших в землетрясении

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 22 человек, а пострадавших - превысило 1,1 тыс. человек. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Указано, что больше всего погибших оказалось в провинции Элязыг. В провинции жертвами стали 18 человек. При этом в Малатье число жертв не возросло. Отмечалось, что в регионе погибли четыре человека.

В управлении также проинформировали, что спасатели вытащили из-под завалов 40 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции число жертв землетрясения возросло до 20 человек. Также сообщалось, что под завалами остаются около 30 человек.

Так, министр окружающей среды и градостроительства Турции заявлял, что в результате землетрясения разрушены 5 зданий в уезде Сивридже провинции Элязыг и 25 зданий в районе Доганйол провинции Малатья.

Как писало РБК-Украина, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Изначально сообщалось о четырех жертвах.

Спасательные работы продолжались всю ночь.