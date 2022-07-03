В Турции вновь вспыхнули масштабные лесные пожары

В курортных районах Турции вновь вспыхнули масштабные лесные пожары. Спасателям удалось частично остановить распространение огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DHA.
Огонь вспыхнул в Измире на западе страны. В районе Одемиш пожар начался сегодня, 3 июля, около 14:00 по неизвестным пока причинам. На место происшествия прибыли 4 вертолета, 3 самолета и 20 водяных насосов.
Еще одно возгорание произошло в районе Сеферихисар около 14:30. Туда отправили 3 вертолета, 2 самолета и 12 водяных насосов.
Спасатели сообщили, что оба пожара локализировали, но продолжают тушить пламя.
Фото: в Турции вновь разбушевались лесные пожары (hurriyet.com.tr)
Стоит отметить, что в Турции в летний период часто случаются лесные пожары. В июле и августе 2021 года страна боролась с возгораниями, которые дошли даже до курортных населенных пунктов.
В целом в прошлом году пожары в Турции уничтожили более 160 тысяч гектар леса.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.