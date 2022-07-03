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В Турции вновь вспыхнули масштабные лесные пожары

Иллюстративное фото: в Турции снова лесные пожары (twitter com yunuspaksoy)
Автор: Наталья Юрченко

В курортных районах Турции вновь вспыхнули масштабные лесные пожары. Спасателям удалось частично остановить распространение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DHA.

Огонь вспыхнул в Измире на западе страны. В районе Одемиш пожар начался сегодня, 3 июля, около 14:00 по неизвестным пока причинам. На место происшествия прибыли 4 вертолета, 3 самолета и 20 водяных насосов.

Еще одно возгорание произошло в районе Сеферихисар около 14:30. Туда отправили 3 вертолета, 2 самолета и 12 водяных насосов.

Спасатели сообщили, что оба пожара локализировали, но продолжают тушить пламя.

Фото: в Турции вновь разбушевались лесные пожары (hurriyet.com.tr)

Стоит отметить, что в Турции в летний период часто случаются лесные пожары. В июле и августе 2021 года страна боролась с возгораниями, которые дошли даже до курортных населенных пунктов.

В целом в прошлом году пожары в Турции уничтожили более 160 тысяч гектар леса.

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