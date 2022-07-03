У Туреччині знову спалахнули масштабні лісові пожежі

Вогонь спалахнув в Ізмірі на заході країни. В районі Одеміш пожежа почалася сьогодні, 3 липня, близько 14:00 з невідомих поки причин. На місце події прибули 4 вертольоти, 3 літаки і 20 водяних насосів.

Ще одне загоряння сталося в районі Сеферіхісар близько 14:30. Туди відправили 3 вертольоти, 2 літаки і 12 водяних насосів.

Рятувальники повідомили, що обидві пожежі локалізували, але продовжують гасити вогонь.

Фото: у Туреччині знову розбушувалися лісові пожежі (hurriyet.com.tr)