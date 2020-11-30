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В Турции ужесточают комендантский час

Анкара, Понедельник 30 ноября 2020 19:41
В Турции ужесточают комендантский час
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о расширении комендантского часа в стране в связи с пандемией коронавируса. Теперь он будет действовать и в будние дни.

Об этом сообщает Hurriyet.

Комендантский час будет действовать ежедневно с 21:00 до 5:00.

Кроме того, в Турции будут запрещены прогулки с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника.

Напомним, с 21 ноября в Турции начал действовать комендантский час. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10:00 до 20:00, бары и рестораны работают только на вынос.

Однако правительство Турции разрешило туристам не соблюдать условия комендантского часа. При этом рестораны в отелях и заведения общественного питания в аэропортах будут работать в обычном режиме.

Кроме того, в начале ноября в Турции ввели ряд новых карантинных ограничений. В частности, ввели ограничения на работу заведений общественного питания.

Добавим, что в нескольких провинциях Турции зафиксирован третий пик пандемии. В частности, в провинциях Стамбула, Измира, Коджаэли и Бурса.

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