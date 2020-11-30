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У Туреччині посилюють комендантську годину

Анкара, Понеділок 30 листопада 2020 19:41
У Туреччині посилюють комендантську годину
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про розширення комендантської години в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тепер він буде діяти і у будні дні.

Про це повідомляє Hurriyet.

Комендантська година діятиме щодня з 21:00 до 5:00.

Крім того, в Туреччині будуть заборонені прогулянки з 21:00 п'ятниці до 5:00 понеділка.

Нагадаємо, з 21 листопада у Туреччині почав діяти комендантська година. Торгових центрів і ринків дозволено працювати з 10:00 до 20:00, бари і ресторани працюють тільки на винос.

Проте уряд Туреччини дозволив туристам не дотримуватися комендантської години. При цьому ресторани в готелях і заклади громадського харчування в аеропортах будуть працювати у звичайному режимі.

Крім того, на початку листопада у Туреччині ввели ряд нових карантинних обмежень. Зокрема, ввели обмеження на роботу закладів громадського харчування.

Додамо, що в кількох провінціях Туреччині зафіксований третій пік пандемії. Зокрема, в провінціях Стамбула, Ізміра, Коджаелі і Бурса.

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