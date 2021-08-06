В Турции столкнулись автобус и грузовик: 6 погибших, 37 пострадавших

На западе Турции в провинции Маниса пассажирский автобус врезался в грузовик. В результате ДТП погибли 6 человек, а 37 - травмированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler.

"Авария произошла в районе населенного пункта Сома, пассажирский автобус, который двигался по маршруту Стамбул-Измир, врезался в прицеп грузовика. В результате столкновения 6 человек погибли, 37 человек получили травмы", - говорится в сообщении.

Известно, что в автобусе находилось 50 пассажиров. Отмечено, что 6 человек от полученных травм скончались в больнице.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.