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В Турции сообщили о потерях среди военных в Сирии

Новости » Происшествия    20.10.2019 - 10:08
В Турции сообщили о потерях среди военных в Сирии
Иллюстративное фото (warontherocks.com)

Один турецкий военнослужащий погиб

В зоне проведения боевых действий на северо-востоке Сирии погиб турецкий военнослужащий. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции на странице в Twitter.

По данным турецкого оборонного ведомства, в результате атаки военизированных отрядов курдов и "Сил народной самообороны" в районе Телль-Абъяда один из военных получил смертельное ранение.

"Наш (турецкий - ред.) военный был убит, еще один получил ранения в результате огня из противотанкового и стрелкового вооружения, который был открыт курдами и "Силами народной самообороны", - говорится в заявлении министерства.

В Турции сообщили о потерях среди военных в Сирии

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон констатирует стабилизацию линии фронта на северо-востоке Сирии. Глава американского оборонного ведомства заявил, что стороны конфликта в целом соблюдают режим прекращения огня, несмотря на сообщения об обстрелах.

Накануне Турция и курды обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на северо-востоке Сирии. В Анкаре заявили, что курды нанесли удары с территории города Рас аль-Ай, а курды обвинили турецких военных в авиаударах и артобстрелах.

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