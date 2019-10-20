В Турции сообщили о потерях среди военных в Сирии

Иллюстративное фото (warontherocks.com)

Один турецкий военнослужащий погиб

В зоне проведения боевых действий на северо-востоке Сирии погиб турецкий военнослужащий. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции на странице в Twitter.

По данным турецкого оборонного ведомства, в результате атаки военизированных отрядов курдов и "Сил народной самообороны" в районе Телль-Абъяда один из военных получил смертельное ранение.

"Наш (турецкий - ред.) военный был убит, еще один получил ранения в результате огня из противотанкового и стрелкового вооружения, который был открыт курдами и "Силами народной самообороны", - говорится в заявлении министерства.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон констатирует стабилизацию линии фронта на северо-востоке Сирии. Глава американского оборонного ведомства заявил, что стороны конфликта в целом соблюдают режим прекращения огня, несмотря на сообщения об обстрелах.

Накануне Турция и курды обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на северо-востоке Сирии. В Анкаре заявили, что курды нанесли удары с территории города Рас аль-Ай, а курды обвинили турецких военных в авиаударах и артобстрелах.