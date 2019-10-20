В Пентагоне констатируют соблюдение режима тишины в Сирии

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США наблюдают стабилизацию линии фронта

Режим прекращения огня на северо-востоке Сирии в целом соблюдается сторонами конфликта. Об этом журналистам заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Марк Эспер, передает Reuters.

По словам главы Пентагона, Вашингтон наблюдает стабилизацию линии фронта на северо-востоке Сирии, а также ведомство получает информацию о периодических обстрелах.

"Мы наблюдаем стабилизацию линии фронта - ред.) на местности, а также получаем сообщения о периодических обстрелах, что не очень меня удивляет", - заявил он.

Эспер добавил, что Соединенные Штаты продолжают выводить американский контингент с территории северо-востока Сирии. Уже почти тысяча американских военнослужащих были передислоцированы в западных Ирак для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

Напомним, ранее сообщалось, что Турция и военизированные отряды курдов обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на северо-востоке Сирии. В Анкаре утверждают, что курды совершили ряд нападений с территории города Рас аль-Ай. Со своей стороны курды обвинили турецких военных в авиаударах и артобстрелах.

Также РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос размещения правительственных сил в "зоне безопасности" на северо-востоке Сирии. Кроме того, Эрдоган пообещал уничтожить курдов, если они не покинут "зону безопасности" в отведенное для этого время.