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У Туреччині повідомили про втрати серед військових у Сирії

Новини » Надзвичайні події    20.10.2019 - 10:08
У Туреччині повідомили про втрати серед військових у Сирії
Ілюстративне фото (warontherocks.com)

Один турецький військовослужбовець загинув

В зоні проведення бойових дій на північному сході Сирії загинув турецький військовослужбовець. Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини на сторінці у Twitter.

За даними турецького оборонного відомства, в результаті атаки воєнізованих загонів курдів та "Сил народної самооборони" в районі Телль-Аб'яда один з військових отримав смертельне поранення.

"Наш (турецький - ред.) військовий був вбитий, ще один отримав поранення в результаті вогню з протитанкового та стрілкового озброєння, який був відкритий курдами та "Силами народної самооборони", - йдеться в заяві міністерства.

У Туреччині повідомили про втрати серед військових у Сирії

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Вашингтон констатує стабілізацію лінії фронту на північному сході Сирії. Очільник американського оборонного відомства заявив, що сторони конфлікту загалом дотримують режиму припинення вогню, попри повідомлення про обстріли.

Напередодні Туреччина та курди звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню на північному сході Сирії. В Анкарі заявили, що курди завдали ударів з території міста Рас аль-Ай, а курди звинуватили турецьких військових у авіаударах та артобстрілах.

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