В Турции самолет совершил экстренную посадку после сообщений о бомбе

Пассажирский самолет авиакомпании Al Jazeera Airlines, выполнявший рейс Кувейт-Трабзон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Трабзона.

Поступило сообщение о том, что в самолете заложена бомба. После этого всем самолетам, вылетающим из Кувейта, было предложено совершить аварийную посадку в соответствующих аэропортах.

Саперы проводят обыск самолета. В настоящее время проводится досмотр багажа 51 пассажира, находившихся на борту воздушного судна.