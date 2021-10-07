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В Турции самолет совершил экстренную посадку после сообщений о бомбе

Автор: Анастасия Рокитна

В Турции самолет совершил экстренную посадку после сообщений о бомбе. Пассажиры эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на haber.sol.

Пассажирский самолет авиакомпании Al Jazeera Airlines, выполнявший рейс Кувейт-Трабзон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Трабзона.

Поступило сообщение о том, что в самолете заложена бомба. После этого всем самолетам, вылетающим из Кувейта, было предложено совершить аварийную посадку в соответствующих аэропортах.

Саперы проводят обыск самолета. В настоящее время проводится досмотр багажа 51 пассажира, находившихся на борту воздушного судна.

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Турция