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У Туреччині літак здійснив екстрену посадку після повідомлень про бомбу

Автор: Анастасія Рокитна

У Туреччині літак здійснив екстрену посадку після повідомлень про бомбу. Пасажири евакуйовані.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на haber.sol.

Пасажирський літак авіакомпанії Al Jazeera Airlines, що виконував рейс Кувейт-Трабзон, здійснив вимушену посадку в аеропорту Трабзона.

Надійшло повідомлення про те, що в літаку закладена бомба. Після цього всім літакам, що вилітають з Кувейту, було запропоновано здійснити аварійну посадку у відповідних аеропортах.

Сапери проводять обшук літака. Наразі проводиться огляд багажу 51 пасажира, що знаходився на борту повітряного судна.

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Турция