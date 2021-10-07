У Туреччині літак здійснив екстрену посадку після повідомлень про бомбу. Пасажири евакуйовані.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на haber.sol.
Пасажирський літак авіакомпанії Al Jazeera Airlines, що виконував рейс Кувейт-Трабзон, здійснив вимушену посадку в аеропорту Трабзона.
Надійшло повідомлення про те, що в літаку закладена бомба. Після цього всім літакам, що вилітають з Кувейту, було запропоновано здійснити аварійну посадку у відповідних аеропортах.
Сапери проводять обшук літака. Наразі проводиться огляд багажу 51 пасажира, що знаходився на борту повітряного судна.