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В Стамбуле произошло мощное землетрясение

Новости » Происшествия    26.09.2019 - 14:44
В Стамбуле произошло мощное землетрясение
Иллюстративное фото (csis.org)

Очаг стихии залегал на глубине 12 км

В Турции в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился примерно в 70 километрах к западу от Стамбула в Мраморном море и к югу от города Силиври.

Очаг стихии залегал на глубине 12 км. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 сентября у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Эпицентр находился в 79 километрах от северо-западного побережья острова на глубине десять километров. Землетрясение было самым сильным для Пуэрто-Рико за последние несколько лет

Кроме того, 24 сентября в Пакистане произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 5 км на север от Джелума на глубине 10 км. Толчки ощущались по всей территории страны.

В результате землетрясения были повреждены три моста. Большая часть ущерба была нанесена в деревнях, где рухнули старые дома. Многие жители этих районов спали на улице В результате стихийного бедствия погибли 34 человека, еще 459 получили травмы разной степени тяжести.

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