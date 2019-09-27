У Туреччині внаслідок землетрусу постраждали понад 30 осіб

Фото: наслідки землетрусу в Стамбулі (twitter.com trtworld)

Землетрус спричинив пошкодження понад 400 будівель

У Туреччині розповіли про наслідки потужного землетрусу, який вчора, 26 вересня, сколихнув Стамбул. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberturk.

За даними віце-президента Туреччини Фуата Октайа, в результаті вчорашнього землетрусу, силою 5,8 балів, у Стамбулі постраждали щонайменше 34 людини. Він додав, що станом на зараз в медичних закладах залишаються 10 постраждалих.

Крім того, потужні підземні поштовхи спричинили руйнування щонайменше 437 будівель в найбільшому місті Туреччини. Також внаслідок землетрусу був зруйнований шпиль одного з мінаретів Стамбулу.

Нагадаємо, 26 вересня у Стамбулі стався потужний землетрус. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 12 кілометрів та приблизно в 70 кілометрах на захід від Стамбула в Мармуровому морі. Тоді інформації про руйнування та постраждалих не було.

Як писало РБК-Україна, 24 вересня у Пакистані стався потужний землетрус магнітудою 5,8 балів. Епіцентр землетрусу знаходився в 5 км на північ від Джелума на глибині 10 км. Поштовхи відчувалися по всій території країни.

В результаті землетрусу були пошкоджені три мости. Більша частина збитку була нанесена в селах, де впали старі будинки. Жертвами землетрусу стали 34 людини, ще 459 отримали травми різного ступеня тяжкості.